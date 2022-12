Straż Miejska w Gdańsku rozdaje odblaski dla seniorów. Mundurowi będą je wręczać w najczęściej odwiedzanych przez starsze osoby miejscach

Akcja „Bezpieczny senior – bądź widoczny na drodze” w Gdańsku potrwa od 10 do 31 grudnia

Mundurowi z odblaskami udadzą się do domów i klubów seniora, na targowiska miejskie, w okolice kościołów. Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Niestety, są w dużej mierze narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia oraz braku czujności i dbałości o bezpieczeństwo osobiste.

Celem akcji jest zachęcenie seniorów do zadbania o własne bezpieczeństwo i noszenia elementów odblaskowych. O tej porze roku zmierzch zapada bardzo wcześnie. Po zmroku pieszy, który nie posiada elementów odblaskowych jest widoczny dla kierowcy z odległości około 20-30 metrów - informuje Straż Miejska w Gdańsku

CZYTAJ TAKŻE:

Niż Brygida nad Polską. Spadnie nawet 40 cm śniegu!

Poruszając się z prędkością 70 km/h, samochód pokonuje około 20 metrów na sekundę. To znacznie ogranicza możliwość odpowiedniego zareagowania. Dlatego tak ważne jest wyposażenie pieszych w elementy odblaskowe. Jeśli pieszy je posiada, kierowca zobaczy go z odległości 130-150 metrów. To dużo szybciej niż przy braku elementów odblaskowych. Kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję, co w efekcie pieszemu może uratować życie. Wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi byli wyposażeni w odblaski.