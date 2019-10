Street Fashion Forum Gdańsk, czyli Święto Mody – relacja z pokazów i podsumowanie trendów na sezon jesień i zima 2019/2020 [ZDJĘCIA]

Street Fashion Forum Gdańsk to spotkanie mody z ulicą, tzw. mody ulicznej, czyli mody na co dzień. Każdy z nas wychodząc z domu kreuje swój wizerunek, który prezentuje naszą osobowość. Dlatego Forum Gdańsk postanowiło zrobić ukłon w stronę mody na co dzień i zaprezentowało stylizację na każdy dzień.

Zanim jednak każdy z uczestników i obserwatorów wydarzenia poznał przepis na idealną jesienną i zimową stylizacją, w samym sercu Forum Gdańsk Tomasz Podsiadły otworzył Street Bazar. To specjalnie przygotowane na te dwa dni święta mody miejsce sprzedaży najbardziej ulicznych marek Forum. W przestrzeni tej można było znaleźć także blogerkę Kapuczinę, która służyła każdemu modową poradą. Ponadto na mostku znalazła się także strefa kreatywna. W tymczasowo zaaranżowanym studium artystycznym można było wraz z projektantami odmienić i spersonalizować swoje ubrania oraz buty. Dodatkowo stworzono kącik pracy twórczej dla całej rodziny, w którym można było pokolorować t-shirt z symbolem Forum Gdańsk, geometrycznym lwem.