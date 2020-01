Studenci nie dostali w nowym roku stypendiów. Interpelacja do ministra Gowina

- Na początku myślałem, że tylko ja nie dostałem stypendium - tłumaczy Maciej Knuth, działacz społeczny oraz student V roku teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do poważniejszego zainteresowania się tą sprawą przekonały go jednak głosy na wielu studenckich grupach na facebooku, gdzie można było spotkać się z dziesiątkami pytań oraz pretensji w stronę kolejnych uczelni o brak stypendiów.

Minister, zgodnie z prawem, ma jednak 21 dni, aby odnieść się do złożonej interpelacji poselskiej.

W sprawie opóźnień w wypłatach stypendiów wypowiedziała się natomiast Katarzyna Zawada, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która podkreśliła fakt, że „uczelnie są zobowiązane do wypłaty stypendiów najpóźniej do końca każdego miesiąca”.

Wysokość dotacji na dany rok kalendarzowy jest określana zazwyczaj w drugim kwartale roku - mówi. - Do tego czasu ministerstwo ma możliwość przekazywania uczelniom miesięcznych zaliczek w wysokości nieprzekraczającej 1/10 dotacji z roku poprzedniego. Zaliczki są przekazywane uczelniom, które na rachunku funduszu stypendialnego (według stanu na 31.12.2019 r.) nie posiadały nadmiaru środków (tj. więcej niż 30 proc. dotacji z 2019 r.).

By to zweryfikować, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego musiało pozyskać dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, co było możliwe do pozyskania - jak przyznaje Zawada - dopiero po 15 stycznia.