Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego pomogają bezdomnym. "Nie wszyscy mają gdzie #zostaćwdomu"

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowało specjalną kampanię z myślą o bezdomnych, którzy są wykluczeni z bieżącego nurtu informacji i nie mają przez to możliwości zastosowania się do nowych regulacji. W działania zaagażowali się również studenci psychologii Uniwersyetetu Gdańskiego: Krzysztof Baranowski, Marta Faron i Alicja Partysza. Uczniowie pomogli przy dystrybucji specjalnych materiałów informacyjno-edukacyjnych na terenie Trójmiasta.

Spojrzenie na dzisiejsze ulice ukazało prawdę, że nie wszyscy mają gdzie #zostaćwdomu

- podkreśla Krzysztof Baranowski, student biorący udział w akcji. Są to ludzie którzy bardzo często budzili się w nowej rzeczywistości, w której już nie mogli spotkać tych, którzy im dotychczas pomagali. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wie co robi. I robi to każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku. Nie jest łatwo, ale potrafią działać w sposób profesjonalny, angażując grupę oddanych, otwartych na pomoc i drugiego człowieka ludzi. I dlatego każdy kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę, powinien to zrobić, wspomagając ich w ich codziennej ciężkiej pracy. I to był nasz pomysł – pomóc tym którzy wiedzą jak to robić najlepiej.