Suzuki Arka Gdynia kusi synów koszykarskich legend. Andrzej Pluta i Tomas Pacesas zagrają w jednej drużynie

Transfery Suzuki Arki Gdynia w lecie 2023 roku

Tomas Pacesas to 10-krotny mistrz Polski zarówno w roli zawodnika, jak i trenera. W Trójmieście zasłynął z żelaznej dyscypliny i twardej ręki do swoich graczy. Zdobył łącznie osiem złotych medali, które rozłożył po równo na koszykarski parkiet oraz ławkę trenerską. To w barwach Prokomu Trefla Sopot w 2004 roku wywalczył statuetkę MVP rundy zasadniczej PLK, kilka lat później – już jako szkoleniowiec – wprowadził żółto-niebieskich do ćwierćfinału Euroligi. Koszulka utytułowanego i popularnego „Szeryfa” zajmuje prestiżowe miejsce pod kopułą Polsat Plus Areny Gdynia.

Jego syn - Tomas Pacesas junior - przez sześć sezonów rozwijał się w rodzimej lidze litewskiej. Przez pięć lat walczył o minuty w zespole Alytaus Dzūkija, gdzie wystąpił w 54 spotkaniach. Rozgrywki sezonu 2022/2023 mierzący 198 centymetrów wzrostu skrzydłowy spędził w BC Wolves, ale na boisku pojawiał się sporadycznie.