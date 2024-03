Głosy z Trefla Sopot i Arki Gdynia przed 43. derbami Trójmiasta w koszykówce

Mecz Trefl Sopot - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia zostanie rozegrany w sobotę, 23 marca 2024 roku o godz. 17.30 w hali Ergo Arena. Derby Trójmiasta w koszykówce transmitowane będą w Polsacie Sport News, ale warto wybrać się osobiście. To będzie spotkanie drużyny walczącej o medale i zespołu starającego się utrzymać w Orlenie Baskecie Lidze. Co przed tymi derbami mówią sportowcy i trenerzy?

43 derby Trójmiasta w koszykówce Trefl Sopot - Arka Gdynia 2024

- Przed nami kolejne derby Trójmiasta i tym razem jedziemy do Sopotu, aby zmierzyć się z drużyną, która w tym sezonie na pewno mierzy bardzo wysoko. My będziemy robić wszystko, aby sprawić, że ten mecz będzie zacięty. Zostawimy serce i siły na boisku, żeby dać swoim kibicom dużo radości. Zapowiada się świetne widowisko, dużo emocji i mam nadzieję, jakaś niespodzianka. Wierzę w naszą siłę i mam nadzieję, że wygramy ten mecz - zapowiada Adam Hrycaniuk, środkowy Arki Gdynia, który 15 marca skończył 40 lat, a wciąż ma duży, sportowy apetyt. Apetyt na dobre widowisko w Ergo Arenie mają także kibice obu drużyn. Na trzy dni przed derbami Trójmiasta bilety zakupiło 3200 osób! Wszyscy nastawiają się na trzymające w napięciu widowisko sportowe.

- Derby Trójmiasta to rzeczywiście całkowicie inny mecz, niż wszystkie inne. Zawsze w nich jest dodatkowa nutka emocji, rywalizacji. Myślę, że zapowiada się fajny, elektryzujący mecz z dużą liczbą kibiców, jak i super akcji. Będzie to też inny mecz, niż w pierwszej rundzie w Gdyni. Zespół Arki wzmocnił się nowymi zawodnikami. Niedawno do drużyny doszedł Filip Matczak, a wcześniej na pozycji nr 3 Seth LeDay. Myślę, że przez to będzie dużo emocji i walki, a przez to będzie to fajny mecz - prognozuje Jakub Musiał, rzucający obrońca Trefla Sopot. Burzliwa historia koszykarskich derbów Trójmiasta. Gdyński klub wciąż ma zaliczkę, ale Trefl Sopot odrabia straty - Przed nami niełatwe zadanie, czyli mecz z Treflem. Zdajemy sobie sprawę, że te derby są bardzo ważne dla ludzi z Trójmiasta. Przygotowujemy się mocno pod ten mecz. Będziemy starali się wypaść z jak najlepszej strony. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale znamy swoje mocne strony i będziemy się starali je wykorzystać - dodaje Andrzej Pluta junior, rozgrywający Arki, który jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy sopockiego Trefla.

Sportowy potencjał wskazuje, że zdecydowanym faworytem będzie Trefl Sopot, czyli druga obecnie siła Orlenu Basketu Ligi. Jak na to zapatrują się żółto-czarni?

- W takich meczach raczej miejsce w tabeli nie ma wielkiego znaczenia. Tak naprawdę wchodzi tutaj w grę duża dawka emocji i rywalizacji między tymi drużynami. Trener Żan Tabak już nas przestrzegał, że to będzie inne spotkanie. Nieważne więc, jakie miejsce Arka zajmuje w tabeli, bo to przeciwnik nieprzewidywalny. Trzeba będzie być skupionym i dobrze przygotowanym na ten mecz. Arka gra przede wszystkim bardzo szybką, ofensywną koszykówkę. Trzeba będzie zatrzymać ich najlepszych strzelców, grających na piłce, ale też skupić się na wysokich zawodnikach, którzy ostatnio dobrze grają. Adam Hrycaniuk to weteran, o którym można powiedzieć, że przeżywa drugą młodość. Ostatnio był MVP kolejki ligowej - wyjaśnia Jakub Musiał. Krajowa Grupa Spożywcza Arka poza Gdynią praktycznie w tym sezonie nie punktuje. Jej trener zwraca jednak uwagę, że mecz derbowy, to nie jest do końca mecz wyjazdowy.

- Ta druga runda jest o wiele łaskawsza dla nas i dużo lepiej nam się przygotować do kolejnych meczów, jeśli następuje to po meczach wygranych lub dobrze zagranych. Jeśli bowiem przegrywamy, tak jak z Anwilem Włocławek, to nieskromnie mogę powiedzieć, że gramy dobrze. Myślę, że derby rządzą się swoimi prawami. To utarty frazes, ale taka jest prawda. Liczę, że będziemy w stanie zagrać w końcu dobry mecz na wyjeździe i nie do końca na wyjeździe. Tak naprawdę gramy jak u siebie, jak to w derbowych pojedynkach. Jesteśmy zdrowi i przygotowujemy się w optymalnym składzie. Nie mamy powodów do narzekań. Myślę, że wszystko, co trzeba, zdążymy przepracować i będziemy gotowi na mecz z Treflem. Wiadomo, że to drużyna, która wróciła na świetne tory i w ostatnim czasie gra naprawdę dobre mecze. Mamy jednak wielką ochotę pokazać w tych derbach, że chcemy zagrać kolejny dobry mecz - tłumaczy Wojciech Bychawski, trener Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia.