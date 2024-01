SWPS Sopot. Akcje na kampusie dla Wielkiej Orkiestry. Charytatywne warsztaty i prelekcje

Wydarzenia charytatywne SWPS Sopot

- Przygotowaliśmy dla naszych gości różnorodne warsztaty: wspierające budowanie relacji, rozwijające umiejętności społeczne, pokazujące sposoby dbania o dobrostan i własne granice czy mówiące o otwartości i tolerancji - Dominika Kacperek-Karbowiak, dyrektor Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

W niedzielę (28 stycznia) będzie też okazja, aby wysłuchać prelekcji „Jak być uważnym na innych”

SWPS zaprasza również do zagrania w STRESmisję: grę, która poprzez zabawę i doświadczenie uczy skutecznych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zachęcani są także do licytowania na aukcjach, które potrwają do 7 lutego.