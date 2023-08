Szczęśliwa Natalia Nitek-Płażyńska po wygranej rozprawie z Hansem G.: Wygraliśmy, mówię "my", ponieważ to była walka o naszą Polską godność

- Wygraliśmy, mówię "my", ponieważ to była walka o naszą Polską godność, o nasze imię. Ja nie pozwalam, aby w Polsce ktokolwiek obrażał Polaków, tym bardziej, żeby był to Niemiec - mówiła Natalia Nitek-Płażyńska pod sądem. - Nie muszę przepraszać Hansa G., za to on musi mnie przeprosić i wpłacić 50 tysięcy złotych na Muzeum w Piaśnicy - dodała działaczka.