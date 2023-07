Szczypiorniści Torusa Wybrzeża Gdańsk chcą wystąpić w Pucharze Europejskim EHF, aby zbierać doświadczenie

Torus Wybrzeże Gdańsk z szansami na grę w Europie

- To rozgrywki, gdzie jest sporo różnorodnych drużyn. Często są to mistrzowie danych krajów, które nie załapały się z rankingu do Ligi Europejskiej. W ubiegłym roku był na przykład mistrz Grecji Olympiakos. Występują też mistrzowie Litwy, Cypru. Kluby z Czech i krajów bałkańskich. Są też po dwa lub nawet trzy kluby ze Szwecji i Norwegii. Poziom jest zróżnicowany - powiedział Jacek Pauba , prezes Torusa Wybrzeża Gdańsk.

- Bodziec jest taki, że mamy młody zespół i chcemy go rozwijać. A nic bardziej nie rozwija, niż możliwość rywalizacji na szeroką skalę. Weszliśmy w kooperację w jednym z klubów ze Szwecji. Mamy dobre relacje z Norwegami. Lecimy tam na sparingi. Nærbø IL w 2022 roku wygrało Puchar EHF-u, a w tym roku w finale przegrało dwumecz z serbską Vojvodiną. Te nasze ostatnie mecze były wyrównane, więc to są zespoły, z którymi możemy powalczyć. Poza tym to inni przeciwnicy, niż na co dzień - dodaje Jacek Pauba.

Odpowiedź EHF-u ma nastąpić 11 lipca. Rozgrywki trzecich co do ważności rozgrywek rozpoczną się we wrześniu 2023 roku. Drużyny nie są podzielone na grupy w pierwszej części. Przyjęty system polega na rozgrywaniu meczu domowego i wyjazdowego, a łączny wynik decyduje o awansie do kolejnej rundy. Puchar Europejski EHF w sezonie 2022/2023 zdobył serbski RK Vojvodina, który w dwumeczu okazał się lepszy od norweskiego Nærbø IL.