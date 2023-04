Szekspir w Gdańsku - cudowna jest głupota tego świata. Przygotowania do festiwalu odbywają się w cieniu wojny na Ukrainie

W tym roku zmieniono formułę konkursu o Złotego Yoricka, rozszerzając ją o teatry pozainstytucjonalne.

- Zależy nam na tym, by nie różnicować spektakli biorących udział w konkursie o Złotego Yoricka i nurtu SzekspirOFF. Chcemy aby nasze jury miało pełne spectrum tego co dzieje się w polskim teatrze, jeśli chodzi o interpretacje sztuk Szekspira” – mówi Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. – „Nagrody będą miały wymiar pieniężny. W przypadku Złotego Yoricka będzie to 40 tys. zł, a konkursu SzekspirOFF Produkcje 15 tys. zł. Dodatkowo, twórcy każdego z projektów, który zakwalifikuje się do finału drugiego z konkursów, dostaną po 20 tys. wsparcia na realizację swojego projektu.