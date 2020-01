Sześciu chętnych na remont fragmentu al. Hallera w Gdańsku. Co z buspasami na Słowackiego i al. Żołnierzy Wyklętych?

Przypomnijmy, w ramach inwestycji na al. Hallera zostaną zmodernizowane jej dwa fragmenty. Pierwszy odcinek obejmuje jezdnię w kierunku Brzeźna, na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja).

Drugi odcinek to fragment al. Hallera, od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Brzeźna). Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości ok. 900 metrów. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi, przebudowane zostaną zatoki postojowe i chodniki.