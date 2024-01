Sztuka chce do ludzi! Obrazy szukają nowych właścicieli w Gdańsku OPRAC.: Maja Czech

To wydarzenie stworzone specjalnie dla tych, których onieśmielają wielkie galerie sztuki, a mimo to chcieliby posiadać jakieś dzieło w swoim domu. Wspólnota Gdańska przygotowała unikalną akcję – ponad 50 dzieł plastycznych do zdobycia za symboliczną opłatę.