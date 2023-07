Sztuka, historia i kolory miasta. Murale w tunelach i przejściach podziemnych w Gdańsku zachwycają, ale i wzmagają refleksję KK

Mural w tunelu - sztuka, która łączy przejścia podziemne z wyjątkową estetyką i społecznym przesłaniem. Murale są nie tylko atrakcyjną formą zdobienia surowych betonowych ścian, ale także narzędziem do poprawy atmosfery tych często niepopularnych przestrzeni miejskich. Podobnie jest w Gdańsku, gdzie zdecydowanie warto wybrać się na podróż, ale nietypową, bo pod ziemią i zobaczyć wszystko to, co przygotowali lokalni, ale nie tylko artyści.