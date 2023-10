Tak wygląda zespół poszpitalny Bożego Ciała w Gdańsku z najstarszym budynkiem. Mieszkańcy zwiedzali podczas Dnia Otwartego Danuta Strzelecka

Podczas dnia otwartego zespołu poszpitalnego Bożego Ciała u stóp Góry Gradowej można było obejrzeć jak postępują prace oraz posłuchać opowieści historyków Danuta Strzelecka Zobacz galerię (73 zdjęcia)

W sobotę Hevelianum zaprosiło miłośników historii na Dzień Otwarty w zespole poszpitalnym Bożego Ciała u stóp Góry Gradowej. To była jedna z nielicznych okazji, by wejść do remontowanych zabytkowych budynków, porozmawiać z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, posłuchać opowieści o historii tego miejsca i zwiedzić sąsiadujący z zespołem kościół pw. Bożego Ciała. Zobaczcie, jak wygląda jeden z najstarszych budynków tego miejsca pochodzący z 1786 roku i reszta remontowanych obiektów.