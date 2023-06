Tak wygląda Ziemia z wysokości 22 km! Mamy zdjęcia z rakiety Perun, która startowała z Ustki

To zdecydowanie przełom w polskiej nauce.

- To nie jest jeszcze lot w kosmos, ale próba generalna, mająca do takiego lotu doprowadzić już tej jesieni. W swoim debiucie Perun ma za zadanie wznieść się na wysokość około 50 km. Do umownej granicy kosmosu zabraknie mu więc 30km, jeśli uznajemy definicję NASA, lub 50 km, jeśli jesteśmy zwolennikami linii Karmana – tłumaczy Tomasz Rożek. - Dla Fundacji Nauka. To Lubię to ważne wydarzenie. Raz, że staramy się wspierać polskie inicjatywy w temacie podboju kosmosu. Dwa, w ładowni rakiety poleci ważny dla nas ładunek.