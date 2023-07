Te nieruchomości podrożały najbardziej. Ceny mieszkań w II kwartale 2023 rosną. Sprawdź, jakie nieruchomości i gdzie podrożały najbardziej

- W maju w tym mieście pojawiły się w sprzedaży drogie inwestycje deweloperskie, które mocno podbiły medianę cen - mówią. - W czerwcu nowych drogich inwestycji już nie wprowadzono do sprzedaży, przez co względem maja ceny ofert dodanych mogą sprawiać wrażenie istotnie tańszych. Jest to złudne wrażenie, gdyż ceny w czerwcu były wyższe niż kwietniowe.