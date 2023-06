Testy polskiego autobusu elektrycznego w Sopocie i Gdańsku. Pomieści nawet 85 pasażerów, ma 10 m długości, a dziennie przejedzie 350 km

Od początku czerwca, najpierw w Sopocie a następnie w Gdańsku, testowany jest autobus Pilea 10E produkcji polskiej firmy ARP E-Vehicles.

- Prowadzi się go fantastycznie, nic dodać, nic ująć – deklaruje Dorota Maniszewska, kierowca autobusu z Przewozów Autobusowych Gryf. - Od godziny 6:00 nim jeżdżę. Na bazie miał 98 proc. naładowania baterii, jeździłam do południa z krótką przerwą, i było 76 proc. Dzwoniłam do bazy, żeby przekazać te informacje kolegom, powiedzieli, że zużycie jest bardzo dobre, wręcz oszczędne, po mieście. Zobaczymy, jak będzie w zimie – dodaje.