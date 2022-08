Torus Wybrzeże Gdańsk chwali się nową stroną internetową, która ma zachęcić kibiców do częstszych odwiedzin

Nie jest łatwo namówić kibiców do odwiedzania stron internetowych, ponieważ sferę informacyjną w ostatnich latach zdominowały media społecznościowe. Kluby doskonale zdają sobie jednak sprawę, że oficjalna witryna to bardzo ważny kanał komunikacji, o którym nie można zapominać. Istotne jest jednak to, by stworzyć intuicyjną stronę, która spotka się z pozytywnym odbiorem kibiców.

- To prawdziwa transformacja cyfrowa. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tak wielkim projekcie z tak uznaną marką oraz mieć wpływ na profesjonalizację polskiej piłki ręcznej. Jestem przekonany, że wdrażając platformę Stellis One damy kibicom, sponsorom i klubom idealne narzędzie, by być na bieżąco z rozgrywkami - mówi Łukasz Gąsiorowski, prezes firmy Stellis.

Nową witrynę www.wybrzeze-gdansk.pl stworzyła firma Stellis, która od lat wdraża rozwiązania technologiczne dla instytucji i klubów sportowych. Platforma Stellis One pozwala korzystać z prostego w obsłudze interfejsu. To z kolei przekłada się nie tylko na bezproblemowe zarządzanie stroną, ale również na oszczędność czasu. Witryna jest skomunikowana również z mediami społecznościowymi klubu.