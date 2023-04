Tramwaj do dworca we Wrzeszczu w Gdańsku na razie w planach. Pomysły i kontrowersje

Odmieniony plac Czerwonych Gitar

- Biuro projektowe będzie musiało rozważyć możliwość etapowania inwestycji, w szczególności wydzielenie linii tramwajowej wraz z niezbędnym zakresem infrastruktury towarzyszącej. Ponadto planowane jest uwzględnienie osobnego etapu związanego z zagospodarowaniem placu Czerwonych Gitar - zaznacza Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Plac znajdujący się między al. Grunwaldzką a ul. Klonową to przestrzeń do tej pory kojarząca się jako swego rodzaju „tranzyt” pomiędzy dworcem kolejowym i pętlą autobusową a al. Grunwaldzką.

W projekcie zawarto także innowacyjne rozwiązanie - ekologiczny trejaż, pełniący funkcję ogrodu deszczowego. Będzie on porośnięty pnączami winorośli, której liście czerwienieją na jesień. Instalacja wykorzystuje proces transpiracji pary wodnej. Dzięki przemyślanej formie tworzącej efekt kominowy, zjawisko jest intensyfikowane. Konstrukcja składa się z piętnastu symbolicznych płyt, nawiązujących do dyskografii gigantów bigbitu.

Na placu Czerwonych Gitar mają rosnąć jarzębiny zwyczajne, klony pospolite, wierzby płaczące, trzmielina Fortune’a oraz piaskownica zwyczajna. Zasugerowano, by klomby obsadzone były różnymi gatunkami kwitnących roślin wrzosowatych w odmianie czerwonej. Jest to symboliczne nawiązanie do nazwy zespołu.

Co dalej z linią Gdańsk Południe Wrzeszcz?

To kolejne plany tramwajowe we Wrzeszczu. Nowa Politechniczna, bo tak zwana jest potocznie trasa tramwajowa łącząca Gdańsk Południe i Wrzeszcz, jest sprawą ciągnącą się od wielu lat. To przedmiot zaognionej dyskusji pomiędzy mieszkańcami i miastem, a to ze względu na m.in. społeczny sprzeciw wobec lokalizacji. Linia miałaby przebiegać m.in. ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego we Wrzeszczu.