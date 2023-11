Trefl Sopot ma trenera z dużym nazwiskiem, ale wyniki ma przeciętne. Czy zespół Żana Tabaka zacznie w końcu wygrywać?

Trefl Sopot bardzo źle rozpoczął sezon 2023/2024

Żan Tabak i Trefl Sopot zdecydowali się na trzy lata współpracy. To nieoczywisty termin w profesjonalnej koszykówce. Rozpoczęli ją przed sezonem 2022/2023. Głównie dzięki staraniom właściciela Kazimierza Wierzbickiego udało się znacząco zwiększyć budżet koszykarskiego klubu. Chorwacki trener z nazwiskiem dostał duże pole do działania, angażując się w zatrudnienie upatrzonych zawodników. Sopocianie pierwszy sezon tej wspólnej drogi zakończyli z Pucharem Polski. I to jedyny znaczący plus. Trefl wyszarpał awans do play-offów (z bilansem 17-13) w ostatniej chwili i szybko pożegnał się z nimi po przegranej z liderem po sezonie zasadniczym, czyli Śląskiem Wrocław. Żółto-czarni mieli dobre wyniki w europejskich pucharach, ale słabsze wyniki na krajowym podwórku i tak rzutowały na końcowej ocenie.