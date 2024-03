Trefl Sopot frekwencyjnie ciągnie do góry całą Orlen Basket Ligę. Potwierdziły to derby Trójmiasta z Arką Gdynia ZDJĘCIA

Kibice na derbach Trójmiasta w koszykówce w Ergo Arenie 2024

Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia i Anwil Włocławek - to drużyny, na które do hali Ergo Arena przyjechało najwięcej koszykarskich kibiców. W przeważającej części to sympatycy Trefla Sopot, który rozgrywa bardzo dobry sezon 2023/2024. A za wynikami i przy okazji dobrych zespołów obiekt na granicy Gdańska i Sopotu zapełnia się. Ba, żółto-czarni pod względem frekwencji nie mają sobie równych w Orlenie Baskecie Lidze.