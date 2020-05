Trojaczki jednojajowe przyszły na świat w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku. Taki poród zdarza się raz na sto tysięcy!

Trojaczki jednojajowe urodziły się w Gdańsku! Wyjątkowa sytuacja

Dr Maciej Socha ordynator oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie przyznaje, że było nerwowo.

- Cięcie cesarskie odbyło się technicznie bez powikłań - mówi. - Jednak kwestia opieki i decyzji, kiedy dokonać cięcia cesarskiego była trudna. Zależało nam na tym, by wykonać je jak najpóźniej - żeby dziewczynki były jak najbardziej dojrzałe. W przypadku ciąż jednokosmówkowych, gdy dzieci dzielą wspólnie łożysko, występuje ryzyko powikłań, które może zakończyć się także zgonem wewnątrzmacicznym. To było najtrudniejsze. Było nerwowo aż do czwartkowego cięcia cesarskiego. Z godziny na godzinę decydowaliśmy - czy to już, czy jeszcze trzeba poczekać. Wszystko się ważyło.

Przyjście na świat trojaczków nie jest rzadkością. Jednak już trojaczki jednojajowe przychodzą na świat raz na sto tysięcy porodów, nawet rzadziej.