Trójmiejskie szpitale będą szybciej wykonywać testy na koronawirusa. Umożliwi to sprzęt przekazany przez Port Gdańsk i Port Gdynia

Do trójmiejskich szpitali trafiły właśnie urządzenia do laboratoriów, ufundowane przez Port Gdańsk i Port Gdynia. Umożliwią one szybkie diagnozowanie pacjentów, zarażonych koronawirusem.

W ramach akcji #dzielmysiędobrem sprzęt otrzymali do dyspozycji medycy ze Szpitali Pomorskich w Gdyni oraz Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. - Są to nowoczesne analizatory - podkreśla dr Elżbieta Arłukowicz, lekarz epidemiolog w szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni. - Będziemy na nich wykonywać badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz wielu innych wirusów układu oddechowego. Dr Elżbieta Arłukowicz dodaje, że sprzęt umożliwia zdiagnozowanie chorego pacjenta i nie przyjęcie go na oddział, tylko skierowanie do szpitala jednoimiennego w Gdańsku Oliwie. Czytaj także: Szpital Morski im PCK w Gdyni otrzymał dwa respiratory. Jest to prezent od Portu Gdynia - Analizator jest w stanie przeprowadzić dwa badania jednocześnie – mówi dr Elżbieta Arłukowicz. - Dzięki temu już po 45 minutach mamy odpowiedź, czy dwóch pacjentów jest zakażonych. To kolejna, taka pomoc dla trójmiejskich szpitali. - Od początku pandemii staramy się wspomagać służby zdrowia i lokalną społeczność w walce z niewidzialnym wrogiem – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Jako inicjator akcji #dzielmysiędobrem jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami lokalnych szpitali i odpowiadamy na ich zapotrzebowanie szczególnie w tym czasie nasilonej walki. Mamy nadzieję, że przekazane analizatory przyczynią się do szybkiego powrotu do normalności i stabilizacji sytuacji w naszym regionie i kraju. Czytaj także: Kolejne dwa respiratory od Portu Gdynia. "W obecnej sytuacji jest to sprzęt ratujący życie pacjentów" - Gospodarka wraca na dawne tory, jednak nadal kluczowe jest wsparcie zarówno personelu medycznego, jak i zapewnienie odpowiedniego sprzętu pomocnego w diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2 - dodaje Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk. - Akcja #dzielmysiędobrem to dowód na to, że wspólne inicjatywy przynoszą wymierne rezultaty. Jako Port Gdańsk wspieramy zarówno personel medyczny środkami ochrony osobistej, ale także przekazaliśmy dotychczas 10 namiotów służących jako przenośne izby przyjęć, jak również sfinansowaliśmy 1500 posiłków dla osób najbardziej potrzebujących. Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo