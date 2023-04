Trwa rewitalizacja Głównego Miasta. Szykują się zmiany w poruszaniu się na ulicy Ogarnej w Gdańsku

Ulica Ogarna w Gdańsku zostanie zamknięta

Od środy 5 kwietnia 2023 roku ulica Ogarna zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Słodowników do ulicy Powróżniczej. Wprowadzony tam będzie zakaz dla ruchu samochodowego. Zachowany zostanie jedynie dostęp dla pieszych. Kolejną zmianą jest zamknięcie ruchu dla samochodów na ulicy Mieszczańskiej. Aby dotrzeć do lokali gastronomicznych tam usytuowanych, zastosowano rozwiązanie w postaci drogi wewnętrznej ulicami: Mieszczańska oraz Powroźnicza. Zmiany w funkcjonowaniu ruchu drogowego mają potrwać ok. miesiąc.