Tyle dzieci rodzi się na Pomorzu. Jak wygląda dzietność w poszczególnych miastach? W tych miesiącach rodzi się najwięcej dzieci. STATYSTYKI

Dzietność na Pomorzu w 2022 r. Nowe dane

W 2022 r. na Pomorzu urodziło się w sumie 20 993 dzieci. 50,9% z nich stanowili chłopcy, a pozostałe 49,1% - dziewczynki. Co ciekawe, spadła liczba dzieci z "urodzeń wielorakich". Ze wszystkich porodów w 2022 r. 505 razy urodziły się bliźnięta, a 10 raz - trojaczki.

Dzietność na Pomorzu w 2022 r. GUS Gdańsk

Tzw. wiek środkowy matek wyniósł na Pomorzu w 2022 r. dokładnie 30,4 lat. Oznacza to, że dokładnie połowa kobiet urodziła dzieci przed tym rokiem życia, a druga połowa po. Najczęściej matki rodziły w przedziale wiekowym od 30 do 34 lat, a nieco rzadziej w przedziale od 25 do 29 lat.