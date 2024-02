Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia

Wynagrodzenie żołnierza w 2024 roku

7 lutego 2024 roku w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uzasadnione jest na podstawie art. 437 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872)

W jego treści możemy przeczytać, że żołnierze otrzymają od około 15,2% do około 25,4% więcej w porównaniu do obecnych stawek. To oznacza, że najniższe wynagrodzenie wzrosłoby z 4.960,00 zł do kwoty 6.000,00 zł.