Uczczono pamięć żołnierzy AK na Cmentarzu Łostowickim. Światło dla Bohaterów na 82. rocznicę

W uroczystościach na Cmentarzu Łostowickim w środę, 14 lutego, udział brali przedstawiciele gdańskiego magistratu, a w tym Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta miasta. O godzinie 17:00 zapalono znicze na Kwaterze AK.

- Armia Krajowa to nasze bezcenne dziedzictwo. Zwłaszcza teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się straszliwa, wyniszczająca wojna. Rocznica powołania AK to szczególna okazja, by przypomnieć wielki heroizm i zaangażowanie żołnierzy naszej podziemnej armii. Łączy nas pamięć o tych ludziach i ich historia. Dzięki temu przeszłość staje się żywa, przemawia do nas i porusza – mówił Piotr Kryszewski, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług komunalnych. – Przejmujemy w spadku odpowiedzialność za to, jak zostanie zapamiętana. Dlatego spotkamy się na Kwaterze Akowskiej, by powtórzyć słowa przywoływane każdego roku: pamiętamy i nie zapomnimy.