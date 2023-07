Urzędnik i biznesmen usłyszeli zarzuty za ustawienie przetargu na wypas owiec w Gdańsku

- Podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w kwocie przekraczającej 147 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do tożsamości podmiotu faktycznie składającego ofertę przetargową - dodała prokurator Wawryniuk.