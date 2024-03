Utalentowani i młodzi nagrodzeni podczas Pomorskiej Gali Sportu Młodzieżowego. Podsumowano osiągnięcia za 2023 rok ZDJĘCIA

Pomorska Gala Sportu Młodzieżowego odbyła się w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Łącznie przez marszałka Mieczysława Struka nagrodzonych zostało 59 zawodników kategorii młodzieżowych i 37 trenerów klubowych. Wyróżnienia wręczali także Tomasz Chamera oraz Adam Korol, czyli wiceprezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Latem tego roku w Paryżu odbędą się igrzyska olimpijskie. Jestem absolutnie przekonany co do tego, że każdy z was dziś marzy, żeby zostać w przyszłości mistrzem olimpijskim. Tego wam serdecznie życzę! Mam nadzieję, że wręczone dziś wyróżnienia stanowić będą symboliczne uhonorowanie waszych dotychczasowych osiągnięć i zachętę do dalszej pracy - motywował młode sportowe talenty marszałek Mieczysław Struk.