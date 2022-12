Od selekcjonera z Gdyni do problemów licencyjnych Wybrzeża Gdańsk - sportowe podsumowanie roku 2022 na Pomorzu (i nie tylko) Rafał Rusiecki

Wzloty i upadki, zwycięstwa i przegrane to nieodłączne elementy sportu. W roku 2022 na Pomorzu działo się dużo i to w wielu dyscyplinach sportu. Niestety, więcej było złych informacji, niż tych pozytywnych. Złożyły się na to wyniki poszczególnych sportowców, ale także finansowe zadyszki niektórych klubów. Nie ominęło to tych największych graczy na pomorskim "podwórku". Zapraszamy do przeglądu sportowego podsumowania mijającego roku 2022.