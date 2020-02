Uwaga kierowcy, od poniedziałku 24.02.2020 zmiany układu drogowego w dzielnicy Osowa

W poniedziałek, 24.02.2020 r. drogowcy wyłączyli z ruchu fragment ul. Koziorożca - od ronda Niedziałkowskiego/Sołdka do wjazdu do pasażu handlowego. Jest to efekt prowadzonych prac remontowych.

- Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona jest na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Trwa tutaj budowa jezdni o szerokości sześciu metrów. Powstają też dwa z zaplanowanych rond na skrzyżowaniach: ul. Koziorożca z ul. Junony, ul. Koziorożca z ul. Jednorożca i z ul. Nową Koziorożca, ul. Nowej Koziorożca i z ul. Niedziałkowskiego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Starą Koziorożca. W ramach inwestycji położone zostaną obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony, a na pozostałym fragmencie ulicy - chodnik jednostronny po wschodniej stronie - informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.