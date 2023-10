W Gdańskiej Stoczni Remontowa odbyło się wodowanie pierwszego promu ro-pax dla spółki Polskie Promy

Podczas wodowania parę razy przewinęła się kwestia finansowania inwestycji związanej z budową trzech promów. O tym mówił m.in. wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.

- Część finansowa to przede wszystkim wsparcie rządowe w kwocie miliarda złotych. Jest to podzielone na część kapitałową i dłużną i to około 1/4 finansowania. Reszta to instytucje finansowe oraz armatorzy. To w 100 procentach zabezpiecza budowę tej jednostki, co niniejszym widzimy właśnie podczas tego wodowania. Kolejne jednostki już się budują - drugi jest już cięty. Mamy nadzieję, że przyszły rząd nie zablokuje tej inwestycji - podkreślał wiceminister.