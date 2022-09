W Lechii Gdańsk więcej niewiadomych niż konkretów. W oczekiwaniu na nowego właściciela większościowego i trenera

Wszystkie te zmiany na wysokich szczeblach pokazują zbliżające się zmiany. Kibice liczą na to, że w końcu poznają nowego właściciela większościowego Lechii. To miało stać się do końca czerwca, a zbliża się połowa września i wciąż nie ma konkretów.

- W kwestii sprzedaży należy spodziewać się komunikatu akcjonariusza większościowego w tym tygodniu – zapowiadała Agnieszka Syczewska, wiceprezes Lechii.

Trwa zatem niecierpliwe oczekiwanie na to, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Największym zaskoczeniem na pewno była zapowiedź ze strony Adama Mandziary, przewodniczącego rady nadzorczej, o rezygnacji z pełnionej funkcji i całkowitego wycofania się z działalności w Lechii już 12 września po posiedzeniu rady nadzorczej Lechii. Dla wielu osób to była zapowiedź zbliżającej się sprzedaży klubu.

"Podobno w życiu zawsze coś się kończy, żeby coś innego mogło się rozpocząć. Postanowiłem zakończyć swoją aktywność i zaangażowanie w strukturach Lechii Gdańsk. To oznacza też rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest mi bardzo przykro ale nie mogę i nie chcę zaakceptować wydarzeń, które nastąpiły w ostatnich dniach i tygodniach. Respekt, lojalność, zaangażowanie oraz pasja są podstawą do działania w klubie. W Lechii mi tego w ostatnim czasie kompletnie brakuje. Pisałem o tym już w sierpniu członkom Zarządu Lechii Gdańsk. Czas by to oni przejęli większą odpowiedzialność za klub. Ja odcinam się od nienawiści, zawiści i hejtu jakie - przykro mi o tym pisać - ale w otoczeniu Lechii, panują na co dzień. Swoją rezygnację złożę 12 września, tuż po posiedzeniu Rady Nadzorczej. Chcę za to mocniej skoncentrować się na innych biznesach i projektach, w które jestem zaangażowany. Nie odcinam się od piłki, bo całe swoje życie spędziłem z piłką. Klubowi życzę powodzenia, kibicom tylko samych dobrych, sportowych emocji." - napisał w weekend Adam Mandziara na swoim profilu na Instagramie.