W piątek 9 lutego protest rolników na Pomorzu. Policja ostrzega przed korkami, apeluje i doradza objazdy

W piątek 9 lutego rusza kolejny prostet polskich rolników. Jak pisaliśmy w Dzienniku Bałtyckim, postulaty strajkujących dotyczą zakazu sprowadzania produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Z pierwszą falą sprzeciwu producentów żywności i hodowców zwierząt na Pomorzu kierowcy zmierzyli się pod koniec stycznia 2024 roku.

Teraz rolnicy wracają na drogi. A razem z nimi problemy z płynną jazdą. Niewykluczone więc, że w piątek trzeba szykować się na dodatkowe korki, utrudnienia i wydłużone przejazdy popularnymi trasami.

Rolnicze prostety na Pomorzu monitorować będzie pomorska policja. Już dziś funkcjonariusze apelują do kierowców i podróżnych, by ci się odpowiednio przygotowali do piątkowych problemów komunikacyjnych.

Policjanci przed weekendem będą pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników protestu, ale też mieszkańców. Niemniej, zachęcają też do podejmowania własnych inicjatyw.