W Pomorskiem jest blisko 200 stulatków. ZUS wypłaca szacownym seniorom wyjątkowe świadczenie

- Żeby otrzymać świadczenie honorowe, nie trzeba składać wniosku do ZUS, przyznawane jest z urzędu wszystkim stulatkom. Seniorzy, którzy nie są uprawnieni do emerytury lub renty z żadnej instytucji, dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, muszą jednak złożyć wniosek do którego trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia. W imieniu uprawnionego może to zrobić członek rodziny – informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik ZUS w Pomorskiem.