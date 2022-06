Wakacje w Gdańsku 2022. Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu

Urząd Miasta w Gdańsku podaje, że pierwsza faza wynika z letniej organizacji ruchu, natomiast druga (obowiązująca od 11 lipca) ma związek z Jarmarkiem Św. Dominika. Ponadto w te wakacje również rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście - by móc poruszać się w niej pojazdami konieczny jest identyfikator IGM.

- Letnie zmiany w organizacji ruchu nastąpią 27 czerwca i będą bardzo zbliżone do tych ubiegłorocznych, ale jest kilka różnic - informuje Tomasz Wawrzonek, z-ca dyrektora ds. zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Dwie dosyć istotne zmiany będą dotyczyły Głównego Miasta. W związku z rozszerzeniem Strefy Ograniczonego Dostępu do ulicy Podwale Staromiejskie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych, sposób wjazdu w ten obszar. W tamtym roku można było wjeżdżać ul. Św. Ducha i Szeroką. W tym roku będzie można wjeżdżać tylko ulica Św. Ducha. Samochody, które będą chciały dojechać do ulicy Szerokiej, będą musiały ze Św. Ducha skręcić w Latarnianą. Ulicą Szeroką będzie wyjazd wyłącznie na Targ Drzewny.