Walentynki 2024. Przepis na niezapomniany prezent. Te prezenty zrobisz samemu z okazji Dnia Zakochanych

Co podarować ukochanej osobie na Walentynki

Wyrażanie uczuć to nie tylko miłe słowa, ale także drobne gesty, do których zdecydowanie zaliczają się podarunki. Tuż przed 14 lutego sklepy zalewa „serduszkowa” oferta, w ramach której można znaleźć prezenty dla bliskich nam osób. Z łatwością trafimy na wiele gotowych rozwiązań w różnych cenach, ale zanim kupimy kolejną ramkę w kształcie serca albo uroczego misia, zastanówmy się, czy to faktycznie ucieszy naszą ukochaną / ukochanego.

Walentynkowe przez żołądek do serca

– Pomysł na udany prezent walentynkowy przygotowany w kuchni dla każdego może być inny. Przykładowo, jeśli codzienne obiady są w naszej gestii albo zajmujemy się tym zawodowo, to zrobienie ciasteczek z gotowego ciasta francuskiego raczej wywoła efekt odwrotny do zamierzonego. Jeśli jednak nasza działalność w kuchni ogranicza się do zmywania naczyń lub odgrzewania gotowych posiłków, to sytuacja wygląda już zupełnie inaczej – tłumaczy Marta Krokowicz, związana z marką Paclan - Mierzmy siły na zamiary – może zamiast gotowania całej kolacji lepiej będzie przygotować tylko deser, a resztę posiłków zamówić z ulubionego miejsca, dbając o romantyczne wyserwowanie całości.

Relaksująca kąpiel walentynkowa

Nasza połówka skarży się na stresujący okres, a może od dawna marzy o wyjeździe do SPA? W takim przypadku idealną opcją będzie wanna wypełniona po brzegi pianą, zapalone świece, relaksująca muzyka, kieliszek szampana i masaż w gratisie. Voucher do domowego SPA do wykorzystania natychmiast to kolejny dobry pomysł na dzień zakochanych!

