Warsztaty kuchni regionalnej w Winnym Gronie. W przepisie najważniejszy jest... produkt

Rasa także może być regionalna (jak chociażby gęś kartuska). To m.in. hodowlą i ochroną ras regionalnych zajmuje się Instytut Zootechniki, którego przedstawiciel był obecny na warsztatach i podzielił się z nami swoją wiedzą.

- Jednym z naszych głównych zadań jest ochrona i zabezpieczenie ras rodzimych, co nie jest łatwym zadaniem. To są rasy, które hoduje się ekstensywnie, czyli na przykład rok zamiast 3-4 miesięcy - mówi koordynator Instytutu Zootechniki, Piotr Moskała - z puntu widzenia przedsiębiorcy, nie jest to zbyt opłacalne. Natomiast smak takiego produktu jest nie do podrobienia.