Felieton "Na noże i widelce". Pomorski wkład w światowej gastronomii - co straciliśmy, a na co jeszcze mamy szansę?

Wciąż nie mogę wybaczyć moim gdańskim przodkom, że nie wpłynęli na władze miasta, kiedy jeszcze była szansa wpłynąć na światową gastronomię. Tak jest z deserem, który zwał się mleko albo mleczko gdańskie. Była to bita śmietana z rumem, posypana prażonymi kawałkami migdałów, podawana na waflu, czyli… gofrze. Dzisiaj tysiące punktów na całym świecie zaopatruje miliony ludzi w gofry z bitą śmietaną bez świadomości, że jest to gdański wynalazek i wkład w dziedzictwo kultury kulinarnej świata.

A mogło być tak pięknie, że mleko gdańskie stałoby obok takich przebojów jak: musztarda Dijon, sery parmeńskie, serki ołomunieckie, szynka szwarcwaldzka, kotlety kijowskie czy wina Bordeaux albo whisky Islay.

Smaki Pomorza w nowym felietonie Arkadiusza Onascha

Gdyby moi przodkowie mieli więcej wyobraźni, turyści z całego świata lgnęliby do Gdańska, aby posmakować oryginału. Wyobrażam sobie, że wafle by wypiekano elektrycznie pod turystę masowego, ale nie zabrakłoby rzemieślników, którzy piekliby je w zamykanych, dwustronnych, ręcznie inkrustowanych patelniach na węglach, jak dawniej. Prześcigano by się w doborze śmietany, a największe uznanie z pewnością miałaby śmietana kremówka z bydła polskiego czerwonego, aby smakoszy zadowolić i odesłać z miasta ze wspomnieniem smaku unikalnego i niepowtarzalnego, a rdzennie gdańskiego. Niestety, Gdańsk tę szansę stracił bezpowrotnie wiele lat temu.