Ważność prawa jazdy zostanie automatycznie przedłużona z powodu epidemii. Projekt trafił do Sejmu. Będą też inne ułatwienia dla kierowców

Ceny paliw spadają! "To sytuacja bez precedensu"

Według propozycji resortu, wszystkie one pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zaś, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć. Zawieszone ma zostać też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Tymczasem obowiązują już przepisy dotyczące ułatwień w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. Co oznacza, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Również oni, po odwołaniu staniu epidemii będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni.