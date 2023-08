Kierowca w Gdańsku złamał przepisy drogowe. Podczas policyjnej interwencji znaleźli narkotyki. Miał je w swojej... w bieliźnie Daniel Nawrocki

Policjanci zatrzymali do kontroli 20-letniego kierowcę audi, który podczas jazdy nie zastosował się do znaku zakazu ruchu w obu kierunkach. Podczas interwencji okazało się, że gdańszczanin prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków. W trakcie przeszukania mężczyny funkcjonariusze zabezpieczyli kilka porcji marihuany, które mężczyzna schował w swojej bieliźnie. Grozi mu do 3 lat więzienia.