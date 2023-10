Wiatraki na morzu. Będzie biznesowy boom na prąd z Bałtyku? Branża ma już apetyt na 3. fazę. Polska może być liderem w UE

Famy wiatrowe na morzu. Są perspektywy rozwoju przed polskimi firmami

Do tego dochodzą badania na morzu, transport morski i śródlądowy, baza hotelowa i usługowa, szkolenia. To szansa dla polskich przedsiębiorstw i portów, ale też wielomilionowe nakłady konieczne do przygotowania się do zupełnie nowych zadań.