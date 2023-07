Wkrótce ruszy 763. edycja Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Jakie atrakcje nas czekają?

- Tam zarówno posiadacze karty mieszkańca, jak i posiadacze karty turysty, będą mieli dostęp do mapy. Poza nazwami ulic, będzie też informacja na temat dostępnych toalet - mówił Łukasz Kłos, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku. Oprócz tego mapa wskaże nam też m.in. apteki czy też parkingi.

Wydarzenie to będzie miało szczególnie ważny wydźwięk dla regionu, na którym będzie można doświadczyć kultury i kuchni Pomorza.

- Jarmark św. Dominika poprawia swoją jakość z roku na rok. Staramy się być bliżej mieszkańców. Jarmark to ponad 60 tys. mkw. Dzięki temu, że pani prezydent z nami podpisała kolejny wydłużający kontrakt na 7 lat, będziemy wspólnie inwestować i rozwijać te bardzo ważne wydarzenie największe w Europie Środkowej jedno z największych wydarzeń plenerowych, festiwalowych w Europie - mówił Andrzej Bojanowski, prezes zarządu MTG. – To 760 stoisk, ponad 650 wystawców. A ponad 50 procent gastronomii to Pomorzanie. Ponad 35 procent wystawców to Pomorzanie - dodał.