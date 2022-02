Wojna na Ukrainie. Kolejki przed bankomatami w Polsce. Jest się czego bać?

Wojna na Ukrainie. Polacy masowo wypłacają pieniądze z bankomatów

W czwartek Polacy obrali kurs na stacje benzynowe. Stali w długich kolejkach, by zatankować swoje samochody, a nierzadko także wziąć trochę paliwa "na wynos" w kanistrach. Do sytuacji odniósł się Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Przestrzegł na Twitterze, by dobrze weryfikować źródła informacji i zapewnił, że dostawy paliw są w pełni zabezpieczone.