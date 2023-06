Wpływ rządu Jana Olszewskiego na Rozwój Gospodarki Narodowej po 1992 roku. Dyskusja na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni | ZDJĘCIA

– Rząd Jana Olszewskiego był kwestionowany przez ówczesną formację Okrągłego Stołu, a to ona dominowała wówczas w strukturze politycznej. I ona miała istotę polegającą na kontynuacji systemu komunistycznego, tylko w kształcie pseudo kapitalistycznym. To była realizacja polityki rosyjskiej zmierzającej do przekształcenia polityki struktury zbudowanej przez zabór przez Rosję Europy Środkowej tak, aby można było tworzyć wielką Europę. Tak, aby można było doprowadzić do sojuszu z Niemcami, które miały być zjednoczone, ale zjednoczone tak, aby stać się sojusznikiem Związku Sowieckiego, a potem Federacji Rosyjskiej. Do tego prowadzić miały decyzje gospodarcze i doprowadzenie do tego, żeby ta własność, która została przejęta przez Rosję podczas okupacji, została teraz przekazana członkom dawnego aparatu komunistycznego i służbom specjalnym, które miały ukształtować oligarchię – strukturę gospodarczą i polityczną kierującą krajem – mówił Antoni Macierewicz.