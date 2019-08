Wszystko dla Gdańska domaga się dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Krzysztofa Wyszkowskiego. Chodzi o wpis nt. prezydent Gdańska i jej córki

"Dulkiewicz nie wie nawet tego, kto jest ojcem jej córki, więc nic dziwnego, że do swoich bezecnych szaleństw na rocznicę wojny wybrała niemieckiego oszusta i żydowskiego aferzystę. Gdańszczanie - obudźcie się i odeślijcie tę tuskoidową bandę antypolaków do domu wariatów".

- W związku z odrażającą wypowiedzią pana Krzysztofa Wyszkowskiego, doradcy do spraw politycznych i historycznych Wojewody Pomorskiego, dotyczącą pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz, opublikowaną w mediach społecznościowych w piątek 02.08.2019 r. apelujemy o natychmiastowe zwolnienie w trybie dyscyplinarnym pana Krzysztofa Wyszkowskiego z zajmowanego stanowiska - napisali członkowie Klubu radnych Wszystko dla Gdańska w liście, który dziś złożyli w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

"1.09 finałem tuskoidowego »świętowania« będzie mianowanie ojcem dziecka Dulkiewicz N.N. kanoniera z pancernika Schlezwig-Holstein poległego w ataku na Westerplatte. Ambasadorzy Niemiec i Rosji, wręczą jej zaległe alimenty w zamian za odszkodowanie za ludobójstwo Polaków. Dulkiewicz nie była prostytutką i wiedziała, kto był ojcem. Ale razem z nim popełniła przestępstwo, zatajając jego nazwisko i odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Zrobili to zapewne dla własnej korzyści, ale z krzywdą dla swojej córki i powinni za to zostać ukarani".

- Tak skandaliczna wypowiedź nie powinna nigdy zaistnieć w przestrzeni publicznej, jest nikczemna i nie przystoi żadnemu człowiekowi. Tym bardziej nie przystoi więc urzędnikowi państwowemu. Pan Wyszkowski przekroczył wszelkie dopuszczalne w dyskursie publicznym granice, atakując personalnie nie tylko urzędującą Prezydent, ale również jej córkę. Wypowiedzi doradcy Pana Wojewody wskazują, że ma on za nic etykę urzędniczą, dobre zwyczaje i zwykłą ludzką ludzką przyzwoitość - podkreślała Katarzyna Czerniewska , radna Klubu Wszystko dla Gdańska.

Radny Bogdan Oleszek przypominał z kolei, że dwa lata temu radni PiS chcieli, by Wyszkowski został honorowym obywatelem Gdańska.

- To nie pierwszy raz, kiedy Krzysztof Wyszkowski obraził kobietę, tym razem Panią Prezydent Gdańska. "Zasłynął" już kilka miesięcy temu seksistowskimi wpisami na temat dyrygentki w filharmonii w Manchesterze - podkreśla Jacek Karnowski.

Członkowie WdG do gabinetu wojewody nie zostali dziś wpuszczeni. Apel ws. odwołania Wyszkowskiego złożyli więc w ogólnodostępnym biurze podawczym. Jutro podobną inicjatywę mają podjąć władze Sopotu. Prezydent kurortu Jacek Karnowski już wczoraj opublikował list otwarty do wojewody, w którym potępił zachowanie Wyszkowskiego.

Głos w sprawie zabrała też Magdalena Adamowicz:

- Mowa nienawiści skierowana do Prezydent Aleksandry Dulkiewicz przekroczyła granicę. Nie może być naszego przyzwolenia na poniżanie kogokolwiek. Ale jeżeli mowa nienawiści kierowana jest do dzieci, to nie ma już miejsca na apele i prośby. Wszyscy musimy stanowczo i jednoznacznie stanąć murem w obronie atakowanych. Nie ma zgody na krzywdzenie dzieci! - napisała Adamowicz.