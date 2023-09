Wybory już za 21 dni. Gdzie załatwiać formalności i jak oddać głos w Gdańsku?

Do wyborów parlamentarnych zostało mało czasu, ponieważ już tylko 21 dni. W Gdańsku miała miejsce konferencja prasowa, na której udzielono informacji na temat poszczególnych zasad, jakie będą obowiązywały. W spotkaniu udział wzięła prezydent miasta, Aleksandra Dulkiewicz.

Ostatni dzwonek na sprawdzenie spisu wyborców

To ostatni moment, aby sprawdzić, czy widniejemy w spisie wyborców. Można tego dokonać jeszcze do 10 października. Osoby przebywające w Gdańsku czasowo - do pracy, na studia - mogą oddać swój głos po pobraniu zaświadczenia do głosowania. Odebrać je można osobiście lub poprzez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. W Gdańsku można tego dokonać w jednym z Zespołów Obsługi Mieszkańców, do czwartku 12 października do godz. 16:00. - Zależy nam bardzo na tym, żeby obywatelki i obywatele dokonywali świadomych wyborów. Zwłaszcza jeśli chodzi o wybory parlamentarne – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Zachęcamy każdego, by do 10 października sprawdził, czy jest w rejestrze wyborców. Wszystkie te czynności można wykonać online, za pośrednictwem profilu zaufanego w serwisie gov.pl - dodała.

- Jeżeli ktoś mieszka, bądź będzie przebywał w Gdańsku w dniu wyborów, a nie jest tutaj zameldowany, może zgłosić zmianę miejsca głosowania. Takie zgłoszenie można składać w jednym z naszych zespołów obsługi mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody, ul. Partyzantów oraz ul. Wilanowskiej – mówił Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i podkreślił, że można też tego dokonać elektronicznie. Dodatkowo siedzibę obwodowej komisji wyborczej, jaka została przypisana do konkretnego adresu, możemy sprawdzić na stronie wybory.gov.pl.

Gdzie załatwiać formalności wyborcze?

Głosowanie korespondencyjne będzie dostępne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością i dla tych, którzy ukończyli 60 lat najpóźniej w dniu wyborów. Potrzebne jest jednak złożenie wniosku do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku do 2 października. Wniosek na oddanie głosu przez pełnomocnika można składać do 6 października do godz. 15:00 w jednym z Zespołów Obsługi Mieszkańców lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl.

Odrębne obwody głosowania utworzone zostaną m.in. w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej czy też więzieniach. Przebywające tam osoby otrzymają karty do głosowania na bazie wykazów osób sporządzonych przez te placówki. Wyborca, który trafi do szpitala, do soboty 14 października również otrzyma karty do głosowania na podstawie wykazu przygotowanego przez szpital. Natomiast pacjenci, którzy znajdą się w szpitalu w niedzielę wyborczą, aby zagłosować muszą posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Gdańsk będzie miał 202 obwody wyborcze, a 18 z nich to miejsca zamknięte (szpitale, więzienia). Wszystkich formalności wyborczych dokonamy w trzech Zespołach Obsługi Mieszkańców - na Partyzantów 74 (stanowiska 1-6), Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 2-3, 12-16) i Wilanowskiej 2 (stanowiska 5-7 i 9).

