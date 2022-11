Wyjątkowy zabieg w gdańskim szpitalu. To pierwsza taka operacja w Polsce!

Do operacji zakwalifikowano ponad 70-letnią pacjentkę z guzem jajnika i mięśniakiem macicy, a w jej trakcie usunięto zmieniony guzowato jajnik i jajowód po tej samej stronie, przeciwległe przydatki oraz macicę czyli tzw. VANH (Vaginal Assisted NOTES Hysterectomy) + BSO (Bilateral Salpingo-Oophorectomy).

Gdańsk. Wyjątkowa operacja w szpitalu na Zaspie. To pierwszy taki zabieg w kraju

Kobieta po operacji czuje się dobrze. Prawdopodobnie we wtorek zostanie wypisana ze szpitala.

Jak wskazuje w przesłanym komunikacie rzeczniczka szpitala Katarzyna Brożek, NOTES to jedna z form małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego, polegająca na wykorzystywaniu naturalnych otworów ciała, jako dostępu operacyjnego do wybranych narządów. Zaznaczyła, że na początku operacje NOTES były wykorzystywane w chirurgii ogólnej do usuwania np. pęcherzyka żółciowego i wykonywano je przez żołądek, odbytnicę lub pochwę.