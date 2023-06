Wyjeżdżasz samochodem na wakacje za granicę? Co piąty Polak doświadczył awarii w podróży. Statystyki mogą zaskoczyć

Samochodem za granicę - plusy i minusy

Czego obawiają się Polacy na drogach?

39% badanych przyznało, że obawia się pobytu w szpitalu po wypadku samochodowym. Jednak fakty wskazują na to, że tylko co dziesiąty Polak doświadczył kolizji lub wypadku, a tylko 5% trafiło z tego powodu do szpitala.

Kradzież samochodu i bagażu

Częstą obawą ankietowanych okazała się być kradzież samochodu. Takiego incydentu obawia się aż 36% Polaków, podczas gdy przytrafiło się to zaledwie 3% osób. Mniej boimy się utraty bagażu (18%), a to zdarzało się zdecydowanie częściej, bo aż sześciu procentom badanych.

rankomat.pl

Co trzeci badany obawia się problemów z barierą językową w razie nagłej awarii. Z taką sytuacją do czynienia miało jednak tylko 7% Polaków podróżujących na wakacje samochodem. Za to 20% Polaków przyznaje, że obawia się wysokich kosztów dodatkowego noclegu w razie oczekiwania na naprawę samochodu. Z badania wynika jednak, że są to bardzo jednostkowe przypadki.