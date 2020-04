Zakażeni koronawirusem pensjonariusze DPS nie zostali przyjęci przez 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku. Prokuratura zbada sprawę

- Pani dyrektor (DPS - przyp. red.) potwierdziła, że nic szczególnego się z podopiecznymi nie dzieje. W takiej sytuacji wystarczy teleporada i nie ma wskazań do hospitalizacji. Wystarczająca jest tzw. izolacja domowa i obserwacja, czyli w tym przypadku izolacja w DPS tym bardziej, że jest on do tego doskonale przystosowany - pojedyncze pokoje z węzłami sanitarnymi. 7. Szpital Marynarki Wojennej nigdy nie odmówił pomocy osobom zakażonym, wymagającym hospitalizacji - poinformował Dariusz Juszczak, ówczesny komendant 7. Szpitala Marynarki Wojennej. - Kierowanie pensjonariuszy do szpitala bez wskazań do hospitalizacji naraża ich np. na zakażenia szpitalne i w ogóle na niepotrzebne procedury medyczne. Nie wiem z jakiego powodu podopiecznych przeniesiono do oddziału zakaźnego tym bardziej, że oferowałem natychmiastową pomoc w przypadku konieczności hospitalizacji.

Następnego dnia Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze poinformowało o odwołaniu kmdr Dariusza Juszczaka ze stanowiska dyrektora 7. Szpitala Marynarki Wojennej